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Леонид Ла Рошель

Полностью "прозападноориентированному" наркопюреру просто необходимы такие отношения. Для гейропейсов мало быть просто 3,14дарасом, который уничтожает свой народ за чужой интерес, нужно обязательно засветиться в "ЛГБТ-повестке", собственным примером... да что там, собственной жопой доказать всему миру, что он достоин носить гордое звание гея!