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«Отношения за гранью. Я не хочу расшифровывать», – радиоэфир о близости Зеленского и Ермака  Михаил Рябов.  

«Отношения за гранью. Я не хочу расшифровывать», – радиоэфир о близости Зеленского и Ермака  Михаил Рябов.  

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак полностью окружил Владимира Зеленского своими людьми, превратившись в возможного преемника.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Полностью &quot;прозападноориентированному&quot; наркопюреру просто необходимы такие отношения. Для гейропейсов мало быть просто 3,14дарасом, который уничтожает свой народ за чужой интерес, нужно обязательно засветиться в &quot;ЛГБТ-повестке&quot;, собственным примером... да что там, собственной жопой доказать всему миру, что он достоин носить гордое звание гея!
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