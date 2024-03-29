Интернет-мошенники выудили у жительницы Куркина более 200 тысяч рублей

Римма с улицы Соловьиная Роща решила провести отпуск с сестрой и племянником в Турции. Зайдя на сайт известной туркомпании, она обнаружила потрясающее предложение: две недели в пятизвёздочном отеле Антальи в 50 метрах от моря, «всё включено» плюс перелёт… Всю эту роскошь на троих человек туркомпания предлагала за 260 тыс.