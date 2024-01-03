Командующий РВСН Каракаев исполнил желание трехлетнего Александра в рамках акции «Елка желаний»

В главном гарнизоне РВСН - в подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей в рамках ежегодной болаготворительной акции «Елка желаний».
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