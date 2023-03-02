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В Краснодаре откроют новый пункт для сбора помощи бойцам СВО

В Краснодаре откроют новый пункт для сбора помощи бойцам СВО

Волонтёры Краснодара попросили об открытии нового пункта для сбора помощи бойцам СВО. С такой инициативой они обратились к депутату Гордумы краевой столицы Алексею Волощуку во время личного приёма.

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