В Петербурге извращенец подкараулил 14-летнюю девочку

Об этом полиции рассказала мать школьницы Петербурженка пожаловалась на незнакомца, поцеловавшего в щеку ее дочь-школьницу В полицию Выборгского района Северной столицы пришла мать 14-летней девочки, пишет «Мойка78».
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