СССР-Россия

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  • Владимир Акулов
    Это  пиндосы  завезли  туда  специальное  военно-пулеметное  детонирующее  *зерно*...Вот  оно  и  бабахнуло  !Обжигающая правда...
  • Silver Kont
    Посмотрим, что будет в эту пятницу, и сколько черножопых бесхвостых ишаков пойдёт по масквабаду...."Мигрантам позвол...
  • Иринушка
    И с"ожженое зерно", о котором так стенал зелик, еще хорошо детонировало.....🤣Обжигающая правда...

"Мигрантам позволено всё! А как русские выходят так их сразу в каталажку". Беспридел мигрантов не вызвал ни малейшей обеспокоенности

"Мигрантам позволено всё! А как русские выходят так их сразу в каталажку". Беспридел мигрантов не вызвал ни малейшей обеспокоенности

Толпы мигрантов вышли на центральные улицы Москвы. Сомнений быть не может, это не случайность. Это закономерность, которая случилась из-за бездействия властей.

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Комментарии
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Rabiga Rafikova
Решила узнать имя автора статьи и зашла на ссылку https://dzen.ru/a/ZL5GFXcBfXem. А там написано:&quot; ТАКОЙ СТРАНИЦЫ НЕТ&quot; . О чём все это говорит? Кто-то раздувает межнациональную рознь... И потом плавно переходит на критику власти, то есть играет на руку нашим врагам, тем более во время СВО.
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4 час.
Анатолий Витушкин
Власти Москвы своим бездействием к незаконной манифестации мигрантов стимулируют дальнейшие насильственные бунты мигрантов. Типичная кастрюлеголовость чиновников.
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4 час.
Silver Kont
Посмотрим, что будет в эту пятницу, и сколько черножопых бесхвостых ишаков пойдёт по масквабаду....
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2 час.

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