"Мигрантам позволено всё! А как русские выходят так их сразу в каталажку". Беспридел мигрантов не вызвал ни малейшей обеспокоенности

Rabiga Rafikova

Решила узнать имя автора статьи и зашла на ссылку https://dzen.ru/a/ZL5GFXcBfXem. А там написано:" ТАКОЙ СТРАНИЦЫ НЕТ" . О чём все это говорит? Кто-то раздувает межнациональную рознь... И потом плавно переходит на критику власти, то есть играет на руку нашим врагам, тем более во время СВО.