"Мигрантам позволено всё! А как русские выходят так их сразу в каталажку". Беспридел мигрантов не вызвал ни малейшей обеспокоенности
Толпы мигрантов вышли на центральные улицы Москвы. Сомнений быть не может, это не случайность. Это закономерность, которая случилась из-за бездействия властей.
Комментарии
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Решила узнать имя автора статьи и зашла на ссылку https://dzen.ru/a/ZL5GFXcBfXem. А там написано:" ТАКОЙ СТРАНИЦЫ НЕТ" . О чём все это говорит? Кто-то раздувает межнациональную рознь... И потом плавно переходит на критику власти, то есть играет на руку нашим врагам, тем более во время СВО.
Власти Москвы своим бездействием к незаконной манифестации мигрантов стимулируют дальнейшие насильственные бунты мигрантов. Типичная кастрюлеголовость чиновников.
Посмотрим, что будет в эту пятницу, и сколько черножопых бесхвостых ишаков пойдёт по масквабаду....
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