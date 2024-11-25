Рядом с Калугой потушен пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

Пожар, возникший на территории промышленного предприятия в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировали сотрудники МЧС Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша 25 ноября в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии