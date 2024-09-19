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Эксперт назвал «красные флаги» при выборе психолога

Эксперт назвал «красные флаги» при выборе психолога

Поддержка ментального и психического здоровья всё чаще становится нормой для активного населения. Но для эффективных результатов важно найти «своего» психолога, который действительно поможет, а не навредит.

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