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Спички - не игрушка

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Баку переходит к подрывной работе против России

Баку переходит к подрывной работе против России

Политнавигатор Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.

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