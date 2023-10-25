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Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадить ДРГ вдоль Днепра

Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадить ДРГ вдоль Днепра

ВСУ высаживают диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные уничтожают эти группы как на воде, так и на суше, рассказал РИА «Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

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