«Киберпанк-индульгенция»: в петербургской церкви на время установили цифровую «исповедальню» с мемами

Некоторые пользователи социальных сетей шутили, что это «киберпанковская версия потворства слабостям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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