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Объем оборота общественного питания в Татарстане в 2023 году вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей

Объем оборота общественного питания в Татарстане в 2023 году вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей

В Татарстане в первом квартале 2023 года оборот розничной торговли достиг 304,7 млрд рублей, однако, в сопоставимых ценах, к аналогичному периоду прошлого года сократилились на 0,3%.

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