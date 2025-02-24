"Известия": вкладчики обвинили экс-священника в хищении более 1 млрд рублей

Несколько десятков частных инвесторов написали заявление в полицию на бывшего священника Ивана Светлого, которого обвиняют в создании финансовой пирамиды и хищении миллионов рублей у собственных вкладчиков.
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