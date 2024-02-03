Появились подробности игры от студии Firesprite и Sony – это будет сюжетная сурвайв...

Появились подробности игры от студии Firesprite и Sony – это будет сюжетная сурвайвл-хоррор игра на островеСегодня в сети один из инсайдеров поделился подробностями предстоящей игры от студии Firesprite, которую Sony приобрела в 2021-м году.
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