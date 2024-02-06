Появилась новая субкультура: люди, которым нравится рыть тоннели в свободное время

Участник сообщества Hobby tunneling Эрик Саттерлин демонстрирует часть самодельного подземного лабиринта в Висконсине / © Micah McMullin Ссылаясь на статистику платформы Reddit, агентство отметило, что число участников сообществ, посвященных рытью тоннелей, с января 2022 года выросло более чем на 325%.