⚡️ В Керченском проливе из-за шторма тонут два судна - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда загружены мазутом.
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⚡️ В Керченском проливе из-за шторма тонут два судна - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда загружены мазутом.
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