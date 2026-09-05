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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов на вопрос о 2 очках Сапего: «Вы как типичный аналитик, который видит 1+1, но не видит, сколько брака было у Сергея. Нам хочется, чтобы Сапа сделал шаг еще один вперед»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о выступлении защитника Сергея Сапего . Игрок набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ладой» (4:3 ОТ).

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