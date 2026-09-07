Украина собирается легализовать порноиндустрию для пополнения бюджета. Об этом пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на депутата Ярослава Железняка Изображение сгенерировано ИИ Сейчас любой европеец знает, чем Украина отличается от России и где она находится, но до 2022 года это было не так.
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