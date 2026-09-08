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Спорт Уик-Энд

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Андреева и Хачанов продолжают поход. До четвертьфиналов US Open добрались двое россиян

Андреева и Хачанов продолжают поход. До четвертьфиналов US Open добрались двое россиян

ТЕННИС. Серия «Большой Шлем» На нынешнем мэйджоре в Нью-Йорке очень удачно выступают хозяева кортов. До четвертого круга добрались по пять американских теннисистов и теннисисток.

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