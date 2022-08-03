США ввели новые санкции против Алины Кабаевой и российских миллиардеров. В телеграме обсуждают новое имя в списке — Наталью Попову

Вчера был опубликован новый санкционный список США. В него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, а также шесть российских миллиардеров, включая основателя "Еврохима" Андрея Мельниченко, бывшего члена совета директоров металлургической компании ТМК Дмитрия Пумпянского и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината и президента хоккейного клуба "Металлург" Виктора Рашникова.