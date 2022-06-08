NetEase: слова Медведева о поставках российского зерна на Запад разрушили «воздушный замок» США

Нелогичная политика Запада в отношении России привела к тому, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко оборвал любые кривотолки США о возможных поставках зерна, отметили китайские аналитики портала NetEase, передает… Показать полностью.
Нелогичная политика Запада в отношении России привела к тому, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко оборвал любые кривотолки США о возможных поставках зерна, отметили китайские аналитики портала NetEase, передает… Показать полностью.
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