Метафизика войны 4-2. Метафизика СВО. Повторяющиеся паттерны

Александр Роджерс Поскольку на протяжении столетий «украина» не имела собственной государственности, а её территории входили в состав различных государств, то и местные «элиты» (или «старшины») приобрели специфические поведенческие особенности и стереотипы.
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