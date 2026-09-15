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Мировое обозрение

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«Да кто она такая?»: Захарова ответила главе Гёте-Института на слова о конце целой эпохи

«Да кто она такая?»: Захарова ответила главе Гёте-Института на слова о конце целой эпохи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы Института Гёте Геше Йост о завершении целой эпохи российско-германских культурных связей.

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