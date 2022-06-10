Наш потерянный мир

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Снова в строй: как военные ЦВО возвращаются в свои подразделения после восстановления от ранений

Снова в строй: как военные ЦВО возвращаются в свои подразделения после восстановления от ранений

Военнослужащие из состава подразделений Центрального военного округа (ЦВО), получившие ранения при выполнении боевых задач, после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны России возвращаются в свои подразделения.

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