Снова в строй: как военные ЦВО возвращаются в свои подразделения после восстановления от ранений

Военнослужащие из состава подразделений Центрального военного округа (ЦВО), получившие ранения при выполнении боевых задач, после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны России возвращаются в свои подразделения.
Военнослужащие из состава подразделений Центрального военного округа (ЦВО), получившие ранения при выполнении боевых задач, после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны России возвращаются в свои подразделения.
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