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Царьград

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Одна привычка повышает риск рака сразу в 3 раза: И дело не в сигаретах

Одна привычка повышает риск рака сразу в 3 раза: И дело не в сигаретах

Риск рака сразу в 3 раза выше из‑за одной привычки, говорят учёные. И нет, речь не про сигареты: всё куда обыденнее.

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