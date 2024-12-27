Документы, имеющиеся в распоряжении Министерства обороны России, свидетельствуют о том, что США существенно наращивают свою биологическую военную активность на Африканском континенте, сообщил во вторник заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии