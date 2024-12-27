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США расширяют биологическую военную деятельность в Африке

США расширяют биологическую военную деятельность в Африке

Документы, имеющиеся в распоряжении Министерства обороны России, свидетельствуют о том, что США существенно наращивают свою биологическую военную активность на Африканском континенте, сообщил во вторник заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

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