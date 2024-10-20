Обработка и «обработчик» - терминологические и практические нюансы

В соответствии с российским Законом "О персональных данных" (152-ФЗ) оператор персональных данных (лицо, определяющее содержание конкретной обработки персональных данных), может привлечь для осуществления этой обработки третье лицо, которое, в свою очередь, будет осуществлять обработку по поручению оператора.