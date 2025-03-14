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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте – журналистам, называющим Ямаля гением: «Вы первыми будете критиковать и убивать его, когда он не забьет в двух матчах подряд. Поймите, он еще должен повзрослеть»

«Кажется, что он здесь, в сборной, уже целую вечность, кажется, что [с момента его дебюта] прошло много времени, но ему всего 17 лет, ему исполнилось 17 во время Евро-2024.

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