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Восемь провальных лет: журналисты обнародовали список преступлений миротворцев ООН в Мали

Восемь провальных лет: журналисты обнародовали список преступлений миротворцев ООН в Мали

Федеральное агентство новостей подготовило расследование реальной деятельности «голубых касок» за восемь лет их присутствия на территории Мали.

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