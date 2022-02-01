Почему важен тест-драйв при покупке подержанной машины

Вы продаете машину? Потенциальный покупатель непременно захочет устроить тест-драйв. Мы посоветуем, как это организовать и что нужно помнить, чтобы избежать проблем.
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