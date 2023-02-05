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"У меня есть и про спорт": Захарова двумя фактами угомонила и Киев, и МОК

"У меня есть и про спорт": Захарова двумя фактами угомонила и Киев, и МОК

"Про спорт вспомнили? Ну что же, у меня есть и про спорт". Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как вооружённые формирования Украины неоднократно обстреливали "Донбасс Арену" и спортивный комплекс "Олимпийский" в Донецке.

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