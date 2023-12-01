Хореографический зал в Центре спорта в Петербурге отремонтируют за 4,9 млн

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга уже выбрала подрядную организацию, которая будет заниматься ремонтом хореографического зала в районном Центре физической культуры, спорта и здоровья - компания "Питер Мастеровой".
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