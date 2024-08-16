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УВД ВГА Харьковской области: Украина намерена ударить по Запорожской и Курской АЭС

УВД ВГА Харьковской области: Украина намерена ударить по Запорожской и Курской АЭС

По данным Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области (УВД ВГА), власти Украины готовят операцию, целью которой является нанесение ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС).

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