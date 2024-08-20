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Царьград

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Лукашенко считает, что Зеленского убьют "за предательство" собственные силовики

Лукашенко считает, что Зеленского убьют "за предательство" собственные силовики

Президент Белоруссии полагает, что глава Украины умрёт насильственной смертью.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что жизнь Владимира Зеленского внезапно прервется из-за заговора в его окружении.

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