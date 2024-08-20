Президент Белоруссии полагает, что глава Украины умрёт насильственной смертью.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что жизнь Владимира Зеленского внезапно прервется из-за заговора в его окружении.
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