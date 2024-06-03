ВСК признана самой клиентоориентированной страховой компанией

Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодной премии Сравни в сфере финансов и страхования. ВСК признана лидером в номинации «Самая клиентоориентированная страховая компания» по результатам голосования экспертного совета Премии и многомиллионной аудитории Сравни.
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