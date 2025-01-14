Red Wings запустит рейсы из Уфы на Пхукет

С 17 января авиакомпания Red Wings намерена запустить полеты из Уфы на Пхукет (Таиланд). «С 17 января авиакомпания Red Wings совместно с туроператорами открывает программу полетов из аэропорта «Уфа» на популярный тайский курорт – Пхукет.