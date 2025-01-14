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Red Wings запустит рейсы из Уфы на Пхукет

Red Wings запустит рейсы из Уфы на Пхукет

С 17 января авиакомпания Red Wings намерена запустить полеты из Уфы на Пхукет (Таиланд).     «С 17 января авиакомпания Red Wings совместно с туроператорами открывает программу полетов из аэропорта «Уфа» на популярный тайский курорт – Пхукет.

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