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Царьград

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Украина начала экспортировать 160 млн кубометров газа в Европу

Украина начала экспортировать 160 млн кубометров газа в Европу

Украина начала поставки газа в Европу, направив 160 млн куб. м в Венгрию. Власти не отменяли запрет на экспорт, газ хранится на таможенных складах.

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