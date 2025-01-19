Надо поговорить: как общаются между собой поколения литераторов

Теорию поколений с бумерами-зумерами ругают много и по делу. Но соблазн обобщить и причесать людей одного возраста слишком велик, — вот и в литературе пристрастились каталогизировать писателей по дате рождения.
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