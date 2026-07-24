Алые розы на холодном ветру: урок, который я вынесла с весеннего кладбища

Мне всегда казалось, что тишина на погосте обладает особой целительной плотностью. Она не просто обволакивает, она словно впитывает в себя лишние звуки, суету, оставляя только голую, ничем не прикрытую правду.
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