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stroimdom21

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Алые розы на холодном ветру: урок, который я вынесла с весеннего кладбища

Алые розы на холодном ветру: урок, который я вынесла с весеннего кладбища

Мне всегда казалось, что тишина на погосте обладает особой целительной плотностью. Она не просто обволакивает, она словно впитывает в себя лишние звуки, суету, оставляя только голую, ничем не прикрытую правду.

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