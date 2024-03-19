Metallica поедет на Iveco

Европейское турне группы Metallica пройдет вместе с электрическими и водородными грузовиками Iveco. Участники знаменитой американской группы Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэмметт, Ларс Ульрих и Роберт Трухильо собираются продолжить покорять сцену этим летом в Европе с новыми экологичными грузовиками Iveco.