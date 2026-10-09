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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Сакраменто» высмеял все провалы игроков, тренеров и руководства на командном ужине

Обозреватель Зак Лоу поделился недавней историей о Вивеке Ранадиве, владельце « Сакраменто ». «Вся команда, персонал, вообще все отправились на роскошный ужин.

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