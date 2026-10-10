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Царьград

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Эксперт Кнутов: ВСУ задействуют аэростаты для запуска беспилотников

Эксперт Кнутов: ВСУ задействуют аэростаты для запуска беспилотников

Военный аналитик раскрыл три сценария применения воздушных шаров украинскими силами и объяснил, как они помогают наводить дроны на цели.

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