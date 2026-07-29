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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии. С ним они не выйдут на ЧМ». Корнеев о тренере

Игорь Корнеев раскритиковал назначение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии . «Футбольный делец Манчини опять всплыл.

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