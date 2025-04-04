Горячий сэндвич с ветчиной и сыром

Не знаете, что приготовить на завтрак или перекус? Да так чтобы быстро, просто и очень вкусно? У меня для вас есть отличный простой, но беспроигрышный вариант-горячие сэндвичи с ветчиной и сыром! Всего несколько минут – и у вас на столе вкуснейшее хрустящее угощение.