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Поварёнок с лучшими рецептами

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Горячий сэндвич с ветчиной и сыром

Горячий сэндвич с ветчиной и сыром

Не знаете, что приготовить на завтрак или перекус? Да так чтобы быстро, просто и очень вкусно? У меня для вас есть отличный простой, но беспроигрышный вариант-горячие сэндвичи с ветчиной и сыром! Всего несколько минут – и у вас на столе вкуснейшее хрустящее угощение.

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