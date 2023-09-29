В Туле стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Мастер года"

Финальный этап Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовал в Туле 28 сентября. Он продлится до 2 октября и будет приурочен к празднованию Дня среднего профессионального образования, о чем сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
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