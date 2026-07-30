Ученые выяснили, сколько лет жизни может добавить здоровое питание

Если после 40 лет перейти от нездорового рациона к одному из наиболее полезных, продолжительность жизни мужчин статистически может увеличиться почти на три года, а женщин — более чем на два года, к такому выводу пришли исследователи, изучившие данные более 103 тыс.
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