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ГТРК Татарстан

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В Татарстане появится Республиканская школа по гольфу

В Татарстане появится Республиканская школа по гольфу

В Татарстане будет создана Республиканская спортивная школа по гольфу по инициативе Министерства спорта РТ, которое также возьмет на себя полномочия учредителя в соответствии с постановлением Правительства республики.

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