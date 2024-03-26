В Татарстане появится Республиканская школа по гольфу

В Татарстане будет создана Республиканская спортивная школа по гольфу по инициативе Министерства спорта РТ, которое также возьмет на себя полномочия учредителя в соответствии с постановлением Правительства республики.
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