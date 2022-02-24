Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное

- Путин заявил, что цель спецоперации на Донбассе - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима- Президент заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
- Путин заявил, что цель спецоперации на Донбассе - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима- Президент заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.
Свежие комментарии