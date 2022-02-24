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Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное

- Путин заявил, что цель спецоперации на Донбассе - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима- Президент заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

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