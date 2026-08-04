🛣 Дорожники расчищают трассу Ялта — Севастополь после сильного ливня В результате непогоды на дороге появились небольшие селевые выносы.
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🛣 Дорожники расчищают трассу Ялта — Севастополь после сильного ливня В результате непогоды на дороге появились небольшие селевые выносы.