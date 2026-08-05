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ЦБ: восстановление НПЗ поддержит инвестиционную активность в экономике

Банк России надеется, что инвестиционную активность во втором полугодии простимулируют работы по восстановлению «временно выбывших мощностей» — так регулятор называет, в частности, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), пострадавшие от атак беспилотников.

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